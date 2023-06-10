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«Портленд» готов расстаться с Анферни Саймонсом и третьим драфт-пиком

«Портленд» готов расстаться с Анферни Саймонсом и третьим драфт-пиком
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Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» рассматривает варианты с обменом атакующего защитника Анферни Саймонса и драфт-пик третьего номера предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает The Ringer.

Отмечается, что таким образом это поможет построить команду вокруг звёздного разыгрывающего, многолетнего лидера команды Дэмьена Лилларда. Предполагается, что «Портленд» активизируется в межсезонье.

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В минувшем регулярном сезоне 24-летний Саймонс принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 21,1 очка, 4,1 передачи и 2,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,7, трёхочковых — 37,7.

Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2025/2026. В следующем сезоне Саймонс баскетболист заработает $ 24,1 млн.

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