Джимми Батлер эффектно завершил первую четверть 4-го матча с «Денвером»

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит четвёртый матч, в котором «Майами Хит» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 50:45 в пользу гостей.

Лёгкий форвард, лидер «Майами» Джимми Батлер завершил первую четверть попаданием под сирену после передачи от разыгрывающего Кайла Лоури.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний Батлер принял участие в 20 встречах, набирая в среднем 27,3 очка, 6,6 подбора и 5,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,4, трёхочковых — 35,7.

Ранее лёгкий форвард прокомментировал поражение команды в третьем матче финальной серии с «Денвером».