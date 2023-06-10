Дабл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами»

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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся четвёртый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:95.

Центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также дабл-дабл: 15 очков, три подбора и 12 передач. Стоит отметить форварда Аарона Гордона, набравшего 27 очков, сделавшего семь подборов и шесть результативных передач.

Самым результативным игроком хозяев стал лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 25 очков, сделавший семь подборов и столько же результативных передач. На счету Бэма Адебайо 20 очков и 11 подборов.

После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 13 июня и начнётся в 3:30 мск.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.