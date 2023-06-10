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Дабл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами»

Дабл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами»
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся четвёртый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:95.

Центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также дабл-дабл: 15 очков, три подбора и 12 передач. Стоит отметить форварда Аарона Гордона, набравшего 27 очков, сделавшего семь подборов и шесть результативных передач.

Самым результативным игроком хозяев стал лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 25 очков, сделавший семь подборов и столько же результативных передач. На счету Бэма Адебайо 20 очков и 11 подборов.

После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 13 июня и начнётся в 3:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 4-й матч
10 июня 2023, суббота. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
95 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Батлер - 25, Адебайо - 20, Лоури - 13, Лав - 12, Робинсон - 12, Мартин - 11, Винсент - 2, Зеллер, Йович, Оладипо, Страс, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Йокич - 23, Браун - 21, Маррей - 15, Портер - 11, Колдуэлл-Поуп - 7, Грин - 3, Браун - 1, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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