Джамал Маррей повторил достижение Леброна Джеймса, Джимми Батлера и Джейсона Тейтума

В сегодняшнем финальном матче игроки «Денвер Наггетс» реализовали 12 из 19 передач от разыгрывающего Джамала Маррея, в том числе 7 из 11 трёхочковых. Тем самым, Маррей стал четвёртым игроком за последние 25 лет, кто ассистировал семи успешным дальним броскам в финальной игре.

Тремя другими баскетболистами являются звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер.

Встреча, проходившая сегодня в Майами в рамках финала НБА, закончилась победой «Денвера» со счётом 108:95.

Разыгрывающий колорадской командой сегодня отметился дабл-даблом: 15 очков и 12 результативных передач.

«Денвер» ведёт в серии со счётом 3-1 и находится в шаге от первого титула в истории организации.