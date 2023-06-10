Джамал Маррей повторил достижение Леброна Джеймса, Джимми Батлера и Джейсона Тейтума

В сегодняшнем финальном матче игроки «Денвер Наггетс» реализовали 12 из 19 передач от разыгрывающего Джамала Маррея, в том числе 7 из 11 трёхочковых. Тем самым, Маррей стал четвёртым игроком за последние 25 лет, кто ассистировал семи успешным дальним броскам в финальной игре.
Тремя другими баскетболистами являются звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер.
Встреча, проходившая сегодня в Майами в рамках финала НБА, закончилась победой «Денвера» со счётом 108:95.
Разыгрывающий колорадской командой сегодня отметился дабл-даблом: 15 очков и 12 результативных передач.
«Денвер» ведёт в серии со счётом 3-1 и находится в шаге от первого титула в истории организации.
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