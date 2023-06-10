Болельщице «Майами» стало плохо во время матча, её вывели с арены
Поделиться
В конце третьей четверти матча финальной серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» зрительнице с первого ряда стало плохо. Впоследствии она была выведена со стадиона обслуживающим персоналом.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся четвёртый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:95.
После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Наггетс». Следующая игра пройдёт в Денвере и начнётся 13 июня в 3:30 мск. Команда из Колорадо находится в шаге от первого в истории организации чемпионства.
Как прошёл четвёртый матч «Денвер» — «Майами»:
Комментарии
- 10 июня 2023
-
08:17
-
08:05
-
07:26
-
06:59
-
06:47
-
06:38
-
06:30
-
06:09
-
05:00
-
04:36
-
04:20
-
03:52
-
03:23
-
02:19
-
01:42
-
00:35
- 9 июня 2023
-
23:54
-
23:49
-
23:12
-
22:23
-
22:11
-
21:49
-
21:25
-
20:46
-
20:09
-
20:06
-
19:19
-
19:03
-
18:01
-
17:42
-
16:45
-
16:20
-
16:16
-
15:58
-
15:05
Партнерский контент