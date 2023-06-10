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Болельщице «Майами» стало плохо во время матча, её вывели с арены

Болельщице «Майами» стало плохо во время матча, её вывели с арены
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В конце третьей четверти матча финальной серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» зрительнице с первого ряда стало плохо. Впоследствии она была выведена со стадиона обслуживающим персоналом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся четвёртый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:95.

После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Наггетс». Следующая игра пройдёт в Денвере и начнётся 13 июня в 3:30 мск. Команда из Колорадо находится в шаге от первого в истории организации чемпионства.

Как прошёл четвёртый матч «Денвер» — «Майами»:
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Близки к чемпионству как никогда! «Денвер» второй раз подряд обыграл «Майами»
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