Болельщице «Майами» стало плохо во время матча, её вывели с арены

В конце третьей четверти матча финальной серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» зрительнице с первого ряда стало плохо. Впоследствии она была выведена со стадиона обслуживающим персоналом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся четвёртый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:95.

После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Наггетс». Следующая игра пройдёт в Денвере и начнётся 13 июня в 3:30 мск. Команда из Колорадо находится в шаге от первого в истории организации чемпионства.