Источник: Карл-Энтони Таунс может быть обменян из «Миннесоты» в ближайшие недели

Спортивный колумнист Эрик Пинкус сообщил, что некоторые генеральные менеджеры ожидают, что центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс может быть обменян из команды в ближайшее межсезонье.

Таунс был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2015 году. Несмотря на то что центровой стал хорошим игроком и принял участие уже в трёх Матчах всех звёзд НБА, «Тимбервулвз» за всё это время не смогли пройти дальше первого раунда плей-офф.

Прошлым летом команда из Миннеаполиса приобрела французского бигмена Руди Гобера, отдав большое количество будущих пиков. Несмотря на крупное приобретение, в нынешнем сезоне «волки» не смогли пройти плей-ин.

С учётом того, что защитник Энтони Эдвардс захочет максимальный контракт, организации будет очень сложно вместить под потолок зарплат контракты Эдвардса, Таунса и Гобера одновременно.