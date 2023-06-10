Эрик Споэльстра: наша задача сейчас — вернуть эту серию в Майами

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался после поражения в четвёртом матче финальной серии с «Денвер Наггетс».
«Я уже бывал в подобных ситуациях на месте «Денвера». Эти пятые игры серии дома, когда ты ведёшь 3-1, — это очень непросто. Я сказал своим ребятам — сегодня вы можете испытывать всё что угодно. Возможно, вы даже не сможете спать сегодня, думаю, ни у кого не получится. Мы добились всего тяжёлым путём, и именно так придётся сделать нам снова.
Наша задача сейчас — вернуть эту серию в Майами (в Майами будет проходить шестая игра, которая состоится, только если «Хит» победят в пятом матче. — Прим. «Чемпионата»). Об этом будут все наши мысли, когда мы сядем в самолёт. Мы будем биться посреди отличной атмосферы, это будет грубый, тяжёлый матч. Наши парни созданы для этого. Так уж сложилось», — заявил Споэльстра на послематчевой пресс-конференции.
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