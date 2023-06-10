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Майк Мэлоун: мы не празднуем, потому что ещё не завершили дело

Майк Мэлоун: мы не празднуем, потому что ещё не завершили дело
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал о том, какой настрой должен быть у команды перед потенциально чемпионским пятым матчем серии с «Майами Хит».

«Просто поймите, что мы ещё ничего не сделали. Я сказал нашим ребятам первым делом, что мы не должны праздновать. Это хорошая победа, мы сделали свою работу. Но мы не празднуем, потому что ещё не завершили дело. Мы знаем, что нам придётся пойти домой, выключить телевизор и радио, не читать газет, не слушать публику, которая говорит, какие мы замечательные, потому что дело ещё не завершено.

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Нам нужно выиграть ещё одну игру, чтобы стать чемпионами, и мы собираемся сделать это, идя от четверти к четверти. Если мы останемся верны своей сущности, у нас будет отличный шанс сделать это», — заявил Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.

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