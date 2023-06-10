Зоран Лукич: молодые игроки достойно заменяют ветеранов сборной России

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал товарищеский матч со сборной Беларуси. Встреча проходила в Москве и завершилась победой белорусской команды со счётом 83:80.

«Результат матча, конечно, важен. Но главный смысл этих игр в получении ребятами игровой практики. С одной стороны, вызов молодых игроков — вынужденный шаг, с другой — эти сборы и матчи очень полезны для молодёжи. Хочу сказать, что группа новых молодых игроков достойно заменяет стариков сборной», — приводит слова Лукича ТАСС.

Самым результативным игроком встречи стал белорус Максим Салаш, набравший 30 очков. В сборной России в топ-3 вошли Филипп Гафуров (19 очков), Андрей Лопатин (15 очков) и Александр Щербенев (12 очков).

11 июня сборная России проведёт второй товарищеский матч с командой Беларуси.