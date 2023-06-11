Джамал Маррей повторил достижение Роберта Рида и Мэджика Джонсона в финалах НБА

Разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в четвёртом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) набрал 15 очков и отдал 12 результативных передач без совершённых потерь.
Как сообщает портал Statmuse, Маррей таким образом стал третьим игроком в истории матчей финальных серий НБА с 12+ передачами без потерь. Ранее это удавалось Роберту Риду в 1986 году и Мэджику Джонсону в 1987-м.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний баскетболист принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 26,7 очка, 7,1 передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,6, трёхочковых — 40,1.
Напомним, после вчерашнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 13 июня и начнётся в 3:30 мск.
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