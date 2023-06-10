Никола Йокич: Гордон выиграл матч, он был нашим лучшим игроком на паркете сегодня вечером

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оценил вклад партнёра по команде тяжёлого форварда Аарона Гордона в победу над «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) в четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

«Гордон выиграл для нас матч, он был нашим лучшим игроком на паркете сегодня вечером… Мы знаем, какой вклад он вносит в успехи нашей команды, и мы очень благодарны ему и очень ценим его», — сказал Йокич на пресс-конференции.

27-летний Аарон Гордон стал самым результативным игроком в составе обеих команд в четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Он набрал 27 очков, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.