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Никола Йокич: Гордон выиграл матч, он был нашим лучшим игроком на паркете сегодня вечером

Никола Йокич: Гордон выиграл матч, он был нашим лучшим игроком на паркете сегодня вечером
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оценил вклад партнёра по команде тяжёлого форварда Аарона Гордона в победу над «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) в четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

«Гордон выиграл для нас матч, он был нашим лучшим игроком на паркете сегодня вечером… Мы знаем, какой вклад он вносит в успехи нашей команды, и мы очень благодарны ему и очень ценим его», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Почтение Аарону Гордону:
Йокич и Маррей тащат «Денвер» в финале НБА? Нет, есть Гордон — про него тоже нужно писать
Йокич и Маррей тащат «Денвер» в финале НБА? Нет, есть Гордон — про него тоже нужно писать

27-летний Аарон Гордон стал самым результативным игроком в составе обеих команд в четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Он набрал 27 очков, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.

Как прошёл четвёртый матч «Денвер» — «Майами»:
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