Никола Йокич установил очередной рекорд НБА

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил уникальное достижение в текущем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Clutch Points.

В победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Йокич набрал 23 очка, совершил 12 подборов и отдал четыре результативные передачи. Таким образом, серб стал первым в истории НБА, кто набрал как минимум 500 очков, сделал 250 подборов и 150 передач по ходу одного плей-офф.

Пятый матч финальной серии состоится 13 июня в Денвере и начнётся в 3:30 мск. Напомним, ранее Йокич стал первым игроком в истории, который набрал 30+ очков, сделал 20+ подборов и 10+ передач в финальных играх НБА.