Зоран Лукич: поражение может научить большему, нежели победа, проведём коррекцию состава

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич подвёл итоги первого товарищеского матча с командой Беларуси (80:83).
«Конечно, нельзя сказать, что поражение приятно. С другой стороны, сегодня мы дали возможность всем ребятам получить игровое время. А также стало понятнее, что я могу ожидать от каждого игрока. Пожалуй, это было для меня ключевым. К сожалению, были моменты спада игры — мы будем анализировать, почему они возникали.
Появляется ли понимание того, как комбинировать игроков? Да, конечно. К следующему матчу мы проведём коррекцию игрового состава, а потом, после этих двух игр, будем делать выводы на ближайшее будущее. В данный момент очень рано о них говорить.
Как будем готовиться ко второй игре? Как к любой другой. Несмотря на то что поражение неприятно, особенно дома. Но на определённом этапе оно может научить большему, нежели победа. Надо пользоваться этим моментом, чтобы понять, смотреть и анализировать, почему так произошло.
Присутствовала ли «химия» между игроками сборной? Возможно, это один из ключевых вопросов. В какой-то момент она потерялась. Когда команда начинает проигрывать, приходится нелегко — тогда коммуникация сохраняется, но в ней уже не хватает чего-то существенно важного.
Было ли это у соперника? Соперники выглядели более энергичными, чем мы. Последние минуты наша команда играла на максимум, но этого не хватило, чтобы сравнять счёт и одержать победу. Не могу сказать, что энергии было недостаточно, просто её оказалось не больше, чем у белорусов. Как бы то ни было, я не хотел отказываться от принципа давать каждому игроку шанс выйти на паркет и показать свой максимум. Именно это сегодня нужно для того, чтобы увидеть потенциал отдачи в будущем», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.
11 июня сборная России проведёт второй товарищеский матч с командой Беларуси.
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