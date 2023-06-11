«Майами» проиграл шесть раз после счёта 3-0 в серии с «Бостоном»

Вчера, 10 июня, в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся четвёртый матч в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:95.

Для игроков «Майами» это поражение стало шестым с того момента, как подопечные Эрика Споэльстры лидировали в финале Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (4-3 в серии) со счётом 3-0. Примечательно, что за этот период «Хит» одержали лишь две победы.

Напомним, центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также дабл-дабл: 15 очков, три подбора и 12 передач. Стоит отметить форварда Аарона Гордона, набравшего 27 очков, сделавшего семь подборов и шесть результативных передач.

Самым результативным игроком хозяев стал лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 25 очков, сделавший семь подборов и столько же результативных передач. На счету Бэма Адебайо 20 очков и 11 подборов. После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 13 июня и начнётся в 3:30 мск.