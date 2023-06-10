Егор Дёмин прокомментировал дебют за основу «Реала»

Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал о дебюте за основную команду мадридского «Реала».

«Это была очень смешная история. Как раз поздно вечером после поражения от «Ховентуда» (в финале чемпионата Испании U18. — Прим. «Чемпионата») мы возвращались домой. Едем в автобусе, и мне звонит наш спортивный директор. Спрашивает, что я собираюсь делать завтра. Отвечаю, что отдыхать. Он говорит, что отдохнуть не получится — будет игра основной команды. Ого, думаю, круто, посмотрю вживую матч «Реала». И тут слышу: «Ты не понял, ты в составе. Будешь со всеми в команде, при удобном случае выйдешь на площадку на какое-то время».

У меня, честно говоря, сначала совсем не было слов — не поверил. Переспросил. Но, когда осознал, на фоне поражения и усталости бурной реакции не было. На следующий день приехали вместе с Хуго Гонсалесом и Исмайлой Дианем. Встретили на улице всех тренеров, поговорили и пошли переодеваться. Мы участвовали в завтраке команды — это перекус перед игрой. Довольно интересно, когда за столами сидит вся команда, все общаются, задают нам вопросы. Очень приятная, спокойная, уютная, домашняя атмосфера.

Я думал, что начну переживать, что появится какая-то боязнь. Но когда окунулся в эту атмосферу — словно был с командой целый год, без страха и волнения. Видимо, потому, что нас очень хорошо приняли. Любой вопрос решался без проблем. Во время игры, находясь на скамейке, был готов выйти в любой момент, хотя ни разу не тренировался вместе с командой. Ждал с нетерпением и в итоге дождался: нас выпустили на площадку в концовке, пусть и ненадолго.

Это были потрясающие опыт и эмоции. Непередаваемая атмосфера! Успел сделать два броска — в проходе и с центра площадки на последних секундах. Хотел, конечно, забить, но это будет уже следующая ступень.

Не могу до конца осознать, насколько это было значимое событие для меня. В целом мы постоянно находимся близко к главной команде, как одно целое. Какого-то разделения нет — мы как одна большая семья. Можем смотреть тренировки основы, общаться с игроками. Все тренеры хорошо нас знают лично, смотрят наши игры и тренировки. Я не чувствую, что произошло что-то запредельное, но для меня, конечно, этот дебют значит чрезвычайно многое. Очень благодарен клубу за предоставленный шанс, который ещё больше мотивирует работать дальше. Чтобы в следующем сезоне было больше возможностей чаще подключаться к играм основной команды», — приводит слова Дёмина официальный сайт РФБ.

Егор Дёмин дебютировал за мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании с «Уникахой» (102:90).