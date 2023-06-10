Гафуров: самое крутое, что может быть, — это играть за сборную России

Тяжёлый форвард ЦСКА и сборной России Филипп Гафуров прокомментировал товарищеский матч с командой Беларуси (80:83). Гафуров впервые сыграл за сборную под руководством Зорана Лукича, в 2021 году спортсмен вызывался в команду Сергея Базаревича и сыграл на товарищеском турнире в Польше.
«Самое крутое, что может быть, — это играть за сборную России. Поэтому я очень рад, что мне удалось дебютировать. Я показал в нападении всё, что умею лучше всего, и это получилось. Да, не всё так гладко и в защите есть ошибки — мы их разберём, есть над чем работать, и это самое главное.
Связка с Александром Щербеневым? Всегда можно о чём-то договориться на площадке, предложить ту или иную комбинацию. Мы тренируемся достаточное количество времени, чтобы понимать, кто что умеет лучше всего. Например, парни ожидают от меня быстрого входа, они к этому уже готовы. Нет ничего сложного решить что-то в моменте.
Как готовился к первому матчу в сборной Лукича? Я стараюсь не волноваться, потому что это отнимает очень много эмоций и сил перед игрой, от стресса перегораешь. Поэтому я всегда настраиваюсь на игру как на обычную тренировку — в таком случае всё воспринимается легче.
Чего команде не хватило для победы в матче? Сложно сказать, ведь это была первая игра. Мы посмотрим запись и разберём ошибки — их было достаточно, в том числе в защите, потому что всё идет от защиты.
Сборная Белоруссии — очень сбалансированная команда, у них есть сильные лидеры, и они молодцы. А мы пока не показали ту игру, которую можем показать», — приводит слова Гафурова официальный сайт РФБ.
Гафуров стал самым результативным игроком в составе сборной России, набрав 19 очков.
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