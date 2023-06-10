Кроуфорд: Йокич настолько хорош, что соперничает не с игроками «Майами», а со Споэльстрой
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказался об игре звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит».
«Он настолько хорош, что соперничает не с игроками «Майами Хит», а со Споэльстрой (главный тренер «Майами Хит». — Прим. «Чемпионата»). Да, он играет против Споэльстры. У него есть ответ на любую игру», — сказал Кроуфорд в эфире после четвёртого матча финальной серии НБА.
Почтение Аарону Гордону:
В победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Йокич набрал 23 очка, совершил 12 подборов и отдал четыре результативные передачи.
Достижение Йокича:
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