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Кроуфорд: Йокич настолько хорош, что соперничает не с игроками «Майами», а со Споэльстрой

Кроуфорд: Йокич настолько хорош, что соперничает не с игроками «Майами», а со Споэльстрой
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказался об игре звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит».

«Он настолько хорош, что соперничает не с игроками «Майами Хит», а со Споэльстрой (главный тренер «Майами Хит». — Прим. «Чемпионата»). Да, он играет против Споэльстры. У него есть ответ на любую игру», — сказал Кроуфорд в эфире после четвёртого матча финальной серии НБА.

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Йокич и Маррей тащат «Денвер» в финале НБА? Нет, есть Гордон — про него тоже нужно писать
Йокич и Маррей тащат «Денвер» в финале НБА? Нет, есть Гордон — про него тоже нужно писать

В победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Йокич набрал 23 очка, совершил 12 подборов и отдал четыре результативные передачи.

Достижение Йокича:
Никола Йокич установил очередной рекорд НБА
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