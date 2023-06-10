Вогель: думаю, Пол станет важной частью того, что мы сделаем в следующем сезоне

Новый главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель высказался о возможном уходе разыгрывающего Криса Пола.
«Я думаю, у него есть отличная возможность выиграть чемпионат. Я знаю, что он очень мотивирован этим, и я очень мотивирован быть тем, кто поможет ему достичь этой цели. Я очень заинтересован в том, чтобы тренировать Криса и чтобы Крис остался с нами. Я сообщил ему об этом.
Просто есть одна неосязаемая деталь, которую нельзя упускать из виду, когда говоришь о таком парне, как Крис Пол, верно? Его IQ и интеллект говорят, что в лиге есть определённые парни, которые просто чувствуют, что знают всё, которые способны проанализировать игру, понять, что происходит, и выяснить, какие шахматные фигуры нужно передвинуть, чтобы добиться победы. Я имею в виду, что он победитель по своей натуре, и я думаю, что он станет жизненно важной частью того, что мы cделаем в следующем сезоне», — сказал Вогель в эфире SiriusXM NBA Radio.
- 10 июня 2023
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