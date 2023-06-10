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«Финикс» определил кандидатов на замену Крису Полу в случае его ухода

«Финикс» определил кандидатов на замену Крису Полу в случае его ухода
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Стали известны игроки, которыми руководство «Финикс Санз» планирует заменить разыгрывающего Криса Пола, если он покинет команду в ближайшее межсезонье, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, в шорт-лист «Финикса» на позицию разыгрывающего входят Иммануэль Куикли («Нью-Йорк Никс»), Пэйтон Притчард («Бостон Селтикс»), Дэвион Митчелл («Сакраменто Кингз»), Монте Моррис («Вашингтон Уизардс») и Гэйб Винсент («Майами Хит»).

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При этом отмечается, что приоритетом «Финикса» по-прежнему является сохранение 38-летнего Пола в составе. Ранее новый главный тренер команды Фрэнк Вогель заявил, что хотел бы поработать с баскетболистом, и отметил его потенциальную важность в преддверии нового сезона. По словам Вогеля, такая цель, как победа в чемпионате, является для ветерана отличной мотивацией.

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