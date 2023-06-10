Руженцев — о дебюте за сборную России: поражение помогает стать лучше, придаёт мотивацию
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Форвард ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал дебют за сборную России в товарищеском матче с командой Беларуси (80:83).
«Конечно, мы хотели выиграть, но думаю, что ничего страшного не произошло. У нас молодая команда.
Когда ты выигрываешь, то думаешь, что у тебя всё хорошо. Что мы все молодцы, всё классно. А когда проигрываешь, то обращаешь внимание на то, почему ты проиграл, много анализируешь. Ты стремишься стать лучше. Мне кажется, это больше мотивации придаёт», — приводит слова Руженцев «Матч ТВ».
Руженцев набрал шесть очков в дебютном матче за сборную России, совершил три подбора и один блок-шот.
11 июня сборная России по баскетболу проведёт второй товарищеский матч с командой Беларуси. Игра состоится в Москве.
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