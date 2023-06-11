«Готовился к этому долго». Гриффин — о своём назначении на должность тренера «Милуоки»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин прокомментировал своё назначение на должность рулевого висконсинского клуба.

«Это просто сбывшаяся мечта. Люди постоянно так говорят, но я начал свою тренерскую карьеру здесь, в Милуоки, 15 лет назад. И это просто весело. Это свидетельство тяжёлой работы и настойчивости. Словами я не могу выразить то, что сейчас чувствую. Я готовился к этому так долго», — приводит слова Гриффина The Athletic.

Напомним, «Милуоки» уволил Майка Буденхольцера после неожиданного проигрыша в серии первого раунда Восточной конференции с «Майами Хит». «Бакс», будучи лидерами Востока по итогам регулярного сезона, уступили «Хит» со счётом 1-4. Команда из Висконсина назначила нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента из «Торонто Рэпторс».

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что экс главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс финализирует процесс присоединения к новому тренерскому штабу в «Милуоки».