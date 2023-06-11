Chicago Sun-Times: «Буллз» перед обменом Батлера в 2017-м слушали его, но не слышали

Журналист Джо Коули в статье на Chicago Sun-Times поразмышлял на тему обмена ныне звёздного лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера из «Чикаго Буллз» в «Миннесоту Тимбервулвз» в 2017 году.
«До фанатов и организации приходит понимание того, что обмен Джимми Батлера в 2017 году — это ошибка. Это не только один из самых худших обменов в НБА за последние десятилетия, но, возможно, и в истории «Буллз». И в чём же дело на самом деле? Батлер никогда не намеревался уходить из «Чикаго».
В то время управленцы делали всё возможное, чтобы доказать пригодность сделки, в результате которой пришли Зак Лавин, Лаури Маркканен и Крис Данн. Теперь легко понять, что произошло на самом деле. Итог: они просто не слышали Джимми Батлера. Они его слушали, но не слышали», — говорится в статье.
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