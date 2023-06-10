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Эксперт: Крис Пол – последнее, что нужно «Лейкерс»

Эксперт: Крис Пол – последнее, что нужно «Лейкерс»
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Известный спортивный эксперт Колин Коухерд высказался о возможном переходе американского ветерана Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Вы знаете, кто принимает решение в «Майами». В «Голден Стэйт» это были Боб Майерс и Стив Керр. Но кто принимает решение в «Лейкерс»? Утром я прочитал, что Крис Пол может перейти в «Лейкерс». А кто этого хочет?

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Если Леброн покинет «Лейкерс», им будет нужна большая точность трёхочковых. Им нужен человек, который сможет полноценно проводить 70 игр за сезон. А с тех пор, как Крис Пол [последний раз] провёл 70 игр, прошло семь сезонов. У Леброна за последние три года в среднем 52 игры, у Энтони Дэвиса – 44. Ещё один звёздный ветеран с похожей статистикой — это последнее, что нужно «Лейкерс». В «Лос-Анджелесе» начнётся бардак», — сказал Коухерд в рамках своего подкаста.

Мнение о Поле:
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