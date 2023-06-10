Аренас: в 15:00 Брайант мог провести полноценную тренировку, а в 19:00 — выйти на игру

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался о легендарном соотечественнике Коби Брайанте, трагически ушедшем из жизни в 2020 году.

«Мне как-то сказали, что Коби приходит в зал в три часа дня, хотя я знал, во сколько приходят игроки. Я решил, что это враньё. Обычно игра начинается в семь часов вечера, а первый игрок появляется не раньше пяти.

Итак, я пришёл в три часа, и это оказалось правдой. Он был весь в поту и тренировался так, будто впереди седьмая игра серии плей-офф. Он не просто бросал мяч, а проводил полноценную тренировку, а после выходил и выступал. Вот так и становятся великими», – сказал Аренас в интервью YouTube-каналу djvlad.

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