Деджонте Мюррей может быть обменян из «Атланты» грядущим летом

«Атланта Хоукс» может обменять своего защитника Деджонте Мюррея в грядущее межсезонье, сообщает Yardbarker, ссылаясь на инсайдера Эрика Пинкуса.

«Команда из Атланты столкнётся с большой проблемой из-за новых правил коллективного договора, с учётом того, что «Хоукс» будут иметь платёжку размером в $ 172 млн и $ 16,4 млн налога на роскошь. Идут слухи о том, что «Атланта» ищет новую команду для Джона Коллинса, но последние сообщения говорят о том, что Мюррей также может быть обменян.

У Мюррея остаётся год по контракту с зарплатой $ 17,7 млн, и он не согласится на продление стоимостью в $ 25 млн в год. Если вдруг «Атланта» не сможет расчистить платёжную ведомость другими способами — она рискует потерять игрока через год. Деджонте нацелен на контракт с зарплатой более $ 30 млн в год», — написал Пинкус.