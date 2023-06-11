Деджонте Мюррей может быть обменян из «Атланты» грядущим летом

«Атланта Хоукс» может обменять своего защитника Деджонте Мюррея в грядущее межсезонье, сообщает Yardbarker, ссылаясь на инсайдера Эрика Пинкуса.
«Команда из Атланты столкнётся с большой проблемой из-за новых правил коллективного договора, с учётом того, что «Хоукс» будут иметь платёжку размером в $ 172 млн и $ 16,4 млн налога на роскошь. Идут слухи о том, что «Атланта» ищет новую команду для Джона Коллинса, но последние сообщения говорят о том, что Мюррей также может быть обменян.
У Мюррея остаётся год по контракту с зарплатой $ 17,7 млн, и он не согласится на продление стоимостью в $ 25 млн в год. Если вдруг «Атланта» не сможет расчистить платёжную ведомость другими способами — она рискует потерять игрока через год. Деджонте нацелен на контракт с зарплатой более $ 30 млн в год», — написал Пинкус.
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