Гилберт Аренас не верит в воссоединение Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга в «Далласе»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас высказался по поводу слухов о возможном воссоединении звёздного форварда Леброна Джеймса с его бывшим партнёром по «Кливленд Кавальерс» разыгрывающим Кайри Ирвингом.

«Леброн занимался своими делами, и тут неожиданно появляется эта новость. Я думаю, это один из примеров того, как медиа пытаются создать шумиху из ничего.

Джеймс — игрок «Лейкерс». Его старший сын поступил в университет Южной Калифорнии, а младший также решил пойти в калифорнийскую школу. Так что я уверен, что у Леброна нет желания покинуть «Лос-Анджелес», тем более ради перехода в «Даллас». Леброн остаётся, а все остальные могут уже идти куда угодно», — заявил Аренас на шоу “No Chill with Gilbert Arenas."