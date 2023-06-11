Гилберт Аренас не верит в воссоединение Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга в «Далласе»
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Экс-игрок НБА Гилберт Аренас высказался по поводу слухов о возможном воссоединении звёздного форварда Леброна Джеймса с его бывшим партнёром по «Кливленд Кавальерс» разыгрывающим Кайри Ирвингом.
«Леброн занимался своими делами, и тут неожиданно появляется эта новость. Я думаю, это один из примеров того, как медиа пытаются создать шумиху из ничего.
Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Джеймс — игрок «Лейкерс». Его старший сын поступил в университет Южной Калифорнии, а младший также решил пойти в калифорнийскую школу. Так что я уверен, что у Леброна нет желания покинуть «Лос-Анджелес», тем более ради перехода в «Даллас». Леброн остаётся, а все остальные могут уже идти куда угодно», — заявил Аренас на шоу “No Chill with Gilbert Arenas."
Аренас обратился к Леброну:
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