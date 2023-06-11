Яннис Адетокунбо опубликовал мотивационную цитату в своих социальных сетях

Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился цитатой со своими подписчиками в социальных сетях.

«Я не ищу компромиссов с самим собой. Работа будет сделана», — выложил пост Адетокунбо, прикрепив свою фотографию с тренировки.

Тренировка Янниса Адетокунбо Фото: Соцсети Янниса Адетокунбо

«Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4. По итогам регулярного сезона «Бакс» заняли первую строчку в Восточной конференции, «Хит» же были лишь восьмыми.

Это уже не первое многозначное сообщение, которое опубликовал Яннис после неудачного постсезона. В начале мая Адетокунбо писал в социальных сетях: «Я устал от этого неуважения».

Новый сезон двукратный MVP начнёт под руководством нового наставника — Эдриана Гриффина.