Яннис Адетокунбо опубликовал мотивационную цитату в своих социальных сетях

Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился цитатой со своими подписчиками в социальных сетях.
«Я не ищу компромиссов с самим собой. Работа будет сделана», — выложил пост Адетокунбо, прикрепив свою фотографию с тренировки.
Тренировка Янниса Адетокунбо
Фото: Соцсети Янниса Адетокунбо
«Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4. По итогам регулярного сезона «Бакс» заняли первую строчку в Восточной конференции, «Хит» же были лишь восьмыми.
Это уже не первое многозначное сообщение, которое опубликовал Яннис после неудачного постсезона. В начале мая Адетокунбо писал в социальных сетях: «Я устал от этого неуважения».
Новый сезон двукратный MVP начнёт под руководством нового наставника — Эдриана Гриффина.
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