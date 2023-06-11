Пи Джей Такер объяснил причины своей низкой заработной платы

Тяжёлый форвард Пи Джей Такер, ветеран «Филадельфии Сиксерс» предположил, что заслуживает более высокой заработной платы.

«Люди не понимают, что я социальный работник и ролевой игрок НБА. Именно по этой причине мне мало платят», — приводит слова Такера Fox Sports.

Действующий контракт 38-летнего баскетболиста, заключённый летом 2022 года, рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 11,53 млн). В нынешнем сезоне форвард заработает $ 11,01 млн. Общая сумма выплат по текущему соглашению составляет $ 33 млн.

В нынешнем розыгрыше плей-офф баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 4,9 очка, 4,5 подбора и 1,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 37,3, трёхочковых — 35.