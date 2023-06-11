Тайрис Халибёртон сообщил о главной своей цели на следующий сезон

Разыгрывающий, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Тайрис Халибёртон ответил в социальной сети на вопрос о цели на следующий сезон.

«Плей-офф», — кратко заявил Халибёртон в своих социальных сетях.

23-летний разыгрывающий провёл свой первый полноценный сезон за «Индиану» и показал отличные результаты. В среднем он оформлял дабл-дабл: 20,7 очка и 10,4 результативной передачи. В итоге Тайрис сыграл в своём первом Матче всех звёзд.

Несмотря на отличный индивидуальный сезон, «Индиана» выиграла лишь 35 игр и не смогла пробиться в зону плей-ин. Тайрис за три сезона в НБА так и не провёл ни одной минуты в постсезоне.

В последний раз «Пэйсерс» выходили в плей-офф в 2020 году, в «пузыре», где уступили будущему финалисту «Майами Хит» со счётом 0-4.