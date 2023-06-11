The Athletic — о феномене Батлера: он никогда не занимал выше 10-го места за награду MVP

Известный аналитик Джон Холлинджер в статье на портале The Athletic рассказал о феномене лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Батлер является доминирующей силой почти в каждой игре плей-офф, в которой принимает участие, особенно в концовках. Однако, когда вы пытаетесь перечислить все его достижения в 280 символах, становится всё труднее создать краткое и убедительное обоснование его места в пантеоне звёзд НБА. Этот сезон стал прекрасным примером: он провёл лучший год в своей карьере, но не попал на Матч всех Звёзд и занял 22-е место по набранным очкам.

На самом деле, нет более сильного когнитивного диссонанса, как при взгляде на страницу Батлера на портале Basketball-Reference. Он не лидировал в лиге ни в одной важной категории, за исключением перехватов — и то, всего один раз. Он никогда не попадал в первую команду All-NBA и даже не приближался к этому; его попадание во вторую команду в этом году — лучшее, что он когда-либо делал.

Он никогда не занимал выше 10-го места в голосовании за MVP и получил только один-единственный голос за MVP в первой тройке за всю свою жизнь из сотни бюллетеней, раздаваемых каждый год. До того как он получил «Ларри Бёрд Трофи» за MVP финала Восточной конференции в этом сезоне, самым заметным достижением Батлера была победа в номинации «Игрок месяца Восточной конференции» в ноябре 2014 года», — говорится в статье.