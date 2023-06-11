Дрэймонд Грин: я не думал, что Маррей сможет набирать 10+ передач в четырёх играх подряд

Четырёхкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о плеймейкерских способностях разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея.

«Он отлично разыгрывает комбинации. 10+ ассистов во всех четырёх матчах финала. Слушайте, я играл против Маррея. Я не думал, что он на такое способен. Если вы про это знали — значит, вы намного умнее меня. Он делает это, находясь в естественном ритме нападения, делая во многом простые вещи.

В НБА есть люди, которые держат мяч всё владение, пока кто-нибудь не откроется, чтобы в итоге заработать ассист. Маррей так не поступает. Нужно отдать ему должное. Теперь он может влиять на игру в положительном ключе, даже если его бросок не идёт в отдельной игре», — сказал Грин на своём подкасте.