Трей Янг поделился воспоминаниями о первой игре плей-офф в карьере

Разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал о самом любимом решающем броске в карьере.
«Конечно же, против «Никс» в плей-офф. Это была моя самая первая игра плей-офф в карьере. Атмосфера была сумасшедшей. Было очень весело играть на этой арене. Тренер нарисовал комбинацию, где я должен был получить мяч на нашей стороне площадки, затем Коллинз должен был поставить мне заслон, чтобы я прошёл вперёд и решил момент.
Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Но потом что-то случилось. Кажется, кроссовка соскользнула с его ноги. Поэтому я сказал ему просто уйти с пути и попытался создать пространство сам. Я прошёл и исполнил флоутер. Вообще на мне ещё и сфолили в тот момент. Но самое главное, что бросок оказался точным», — приводит слова Янга Clutch Points.
- 11 июня 2023
-
14:39
-
13:50
-
13:43
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:17
-
11:39
-
11:00
-
10:30
-
10:13
-
09:35
-
07:55
-
06:56
-
06:48
-
05:40
-
04:28
-
03:20
-
03:06
-
02:43
-
01:21
-
00:08
- 10 июня 2023
-
22:59
-
21:56
-
20:54
-
20:30
-
19:53
-
18:52
-
18:09
-
17:51
-
16:59
-
16:33
-
15:31
-
15:19
-
14:53