Трей Янг поделился воспоминаниями о первой игре плей-офф в карьере

Разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал о самом любимом решающем броске в карьере.

«Конечно же, против «Никс» в плей-офф. Это была моя самая первая игра плей-офф в карьере. Атмосфера была сумасшедшей. Было очень весело играть на этой арене. Тренер нарисовал комбинацию, где я должен был получить мяч на нашей стороне площадки, затем Коллинз должен был поставить мне заслон, чтобы я прошёл вперёд и решил момент.

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Но потом что-то случилось. Кажется, кроссовка соскользнула с его ноги. Поэтому я сказал ему просто уйти с пути и попытался создать пространство сам. Я прошёл и исполнил флоутер. Вообще на мне ещё и сфолили в тот момент. Но самое главное, что бросок оказался точным», — приводит слова Янга Clutch Points.