Руи Хатимура: просто хочу быть там, где буду счастлив

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура рассказал о приоритетах при выборе команды в преддверии межсезонья.

«Причиной, по которой я попросил обмен из «Уизардс», является то, что я хочу быть в той команде, где я себя ощущаю счастливо, где могу играть в баскетбол, где в меня верят и любят. Потому «Лейкерс» очень меня заинтересовали. Мой агент проделал хорошую работу, и я оказался в «Лос-Анджелесе». Это был сумасшедший сезон для меня.

В тот момент, как я попал в команду, мы не знали, попадём ли вообще в плей-офф. В итоге мы не только попали туда, но и прошли довольно далеко, хоть и проиграли «Денверу». Я не знаю моего будущего. Просто хочу быть там, где буду счастлив. В «Лейкерс» мне понравилось, поэтому посмотрим», — приводит слова Хатимуры Silver Screen and Roll.