Кейд Каннингем близок к полном выздоровлению

Автор The Athletic Райан Эдвардс рассказал последние новости о восстановлении разыгрывающего «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема от тяжёлой травмы колена.
«Я проверял на прошлой неделе способен ли Каннингем участвовать в тренировках пять-на-пять. Я не получил чёткого ответа. Но все равно не думаю, что есть что-то, о чём стоит переживать, учитывая как они управляются с этой ситуацией. Я думаю он либо уже готов играть, либо очень близок к этому.
Недавно я видел ролик, как он боксирует. Увидев его в живую, я заметил, что он набрал серьёзную мышечную массу. Он совершенно выглядит по-другому теперь. После тренировок видел, как он тренирует броски», — рассказал Эдвардс на подкасте HoopsHype.
Напомним, что Кейд получил травму в ноябре прошлого года и пропустил весь оставшийся сезон.
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