Владелец «Лейкерс» Джинни Басс: без Газоля мы бы не взяли чемпионства в 2009 и 2010 годах
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Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс высказалась о значении испанского центрового Пау Газоля в истории команды.
«Без Газоля мы бы не взяли чемпионства в 2009 и 2010 году, это точно. Фанаты «Лейкерс» согласятся с этим. Он помог вернуть нашу организацию к былой славе.
Каждый игрок «Лос-Анджелеса», номер которого мы вывели из обращения, находится в том числе в Зале Славы баскетбола. Пау своей карьерой заслужил оказаться и там тоже, быть среди всех наших легенд. Нет никаких сомнений в том, что он достоин этого», — приводит слова Басс портал Lakers Nation.
Испанец оказался в списке претендентов на включение в Зал Славы баскетбола этого года. Церемония состоится 12 августа 2023 года в Спрингфилде.
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