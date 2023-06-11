Владелец «Лейкерс» Джинни Басс: без Газоля мы бы не взяли чемпионства в 2009 и 2010 годах

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс высказалась о значении испанского центрового Пау Газоля в истории команды.

«Без Газоля мы бы не взяли чемпионства в 2009 и 2010 году, это точно. Фанаты «Лейкерс» согласятся с этим. Он помог вернуть нашу организацию к былой славе.

Каждый игрок «Лос-Анджелеса», номер которого мы вывели из обращения, находится в том числе в Зале Славы баскетбола. Пау своей карьерой заслужил оказаться и там тоже, быть среди всех наших легенд. Нет никаких сомнений в том, что он достоин этого», — приводит слова Басс портал Lakers Nation.

Испанец оказался в списке претендентов на включение в Зал Славы баскетбола этого года. Церемония состоится 12 августа 2023 года в Спрингфилде.