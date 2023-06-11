Тимофей Рудовский, выступающий в США, получил предложение из Единой лиги ВТБ

18-летний российский форвард Тимофей Рудовский получил предложение от команды Единой лиги ВТБ, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Рудовский провел этот сезон в американской школе Dream City Christian, а сейчас тренируется в Москве. Там сегодня, 11 июня, начинается сбор мужской национальной команды U20, куда приглашен Рудовский. После сбора игрок попробует себя в Летней лиге UBA.

Сейчас у него есть предложение из клуба Единой лиги, а также несколько предложений из Суперлиги, в том числе от ЦСКА-2.

Также россиянин получил несколько предложений от американских школ и трёх университетов первого дивизиона NCAA, в том числе из стана участников последнего «Мартовского безумия» Richmond Spiders и из крепкого мид-мэйджора Northern Arizona Lumberjacks.