Сборная России взяла реванш у Беларуси во втором товарищеском матче
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Сборная России по баскетболу обыграла сборную Беларуси в товарищеском матче со счётом 83:78.
Матч состоялся в Москве на арене «Баскет-Холл». Самым результативным игроком встречи стал Александр Щербенёв, на счету которого 20 очков. Также стоит отметить Антона Квитковского, набравшего 15 очков, и Андрея Лопатина — у него 12 очков.
В составе Беларуси наилучшую результативность показали Владислав Близнюк (18 очков), Максим Салаш (17) и Евгений Белянков (15).
Напомним, команды уже проводили товарищескую встречу два дня назад, 9 июня. Тогда победу в матче одержала национальная команда Беларуси — 83:80.
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