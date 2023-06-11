Сборная России взяла реванш у Беларуси во втором товарищеском матче

Сборная России по баскетболу обыграла сборную Беларуси в товарищеском матче со счётом 83:78.

Матч состоялся в Москве на арене «Баскет-Холл». Самым результативным игроком встречи стал Александр Щербенёв, на счету которого 20 очков. Также стоит отметить Антона Квитковского, набравшего 15 очков, и Андрея Лопатина — у него 12 очков.

В составе Беларуси наилучшую результативность показали Владислав Близнюк (18 очков), Максим Салаш (17) и Евгений Белянков (15).

Напомним, команды уже проводили товарищескую встречу два дня назад, 9 июня. Тогда победу в матче одержала национальная команда Беларуси — 83:80.