Окна «Ти-Ди Гарден» разбиты в результате возможного выстрела из пневматического оружия

Окна «Ти-Ди Гарден», спортивной арены в Бостоне, были разбиты в результате возможного выстрела из пневматического оружия, сообщает Fox News.

Напомним, на «Ти-Ди Гарден» выступает баскетбольная команда «Бостон Селтикс», а также хоккейная команда «Бостон Брюинз».

Полиция впервые прибыла на место около 10:30 утра в пятницу, 9 июня. Ей сообщили, что два окна второго этажа с двойными стеклами были разбиты. Согласно отчёту, неизвестный стрелял по окнам из пневматического оружия.

Аналогичная ситуация произошла, когда полиция отреагировала на звонок о выстрелах в «Ти-Ди Гарден» и обнаружила, что одно окно было прострелено — возможно, также из пневматического пистолета. В обоих случаях никто не пострадал.