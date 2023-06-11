Окна «Ти-Ди Гарден» разбиты в результате возможного выстрела из пневматического оружия
Поделиться
Окна «Ти-Ди Гарден», спортивной арены в Бостоне, были разбиты в результате возможного выстрела из пневматического оружия, сообщает Fox News.
Напомним, на «Ти-Ди Гарден» выступает баскетбольная команда «Бостон Селтикс», а также хоккейная команда «Бостон Брюинз».
Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Полиция впервые прибыла на место около 10:30 утра в пятницу, 9 июня. Ей сообщили, что два окна второго этажа с двойными стеклами были разбиты. Согласно отчёту, неизвестный стрелял по окнам из пневматического оружия.
Аналогичная ситуация произошла, когда полиция отреагировала на звонок о выстрелах в «Ти-Ди Гарден» и обнаружила, что одно окно было прострелено — возможно, также из пневматического пистолета. В обоих случаях никто не пострадал.
Статистические факты:
Комментарии
- 11 июня 2023
-
18:48
-
18:38
-
18:21
-
18:18
-
17:58
-
17:51
-
16:35
-
15:16
-
15:07
-
14:39
-
13:50
-
13:43
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:17
-
11:39
-
11:00
-
10:30
-
10:13
-
09:35
-
07:55
-
06:56
-
06:48
-
05:40
-
04:28
-
03:20
-
03:06
-
02:43
-
01:21
-
00:08
- 10 июня 2023
-
22:59
-
21:56
-
20:54
-
20:30
Партнерский контент