Максим Барашков: первая игра и первые очки за сборную России — это навсегда

Форвард сборной России Максим Барашков высказался о своём дебюте и первых очках за национальную команду.

«Первая игра и первые очки за сборную России — это навсегда. Очень рад был выйти на паркет. Ждал момента, когда тренер даст сигнал идти на замену. Конечно, я уже был внутри сборной на предыдущих сборах, знал систему. В плане комбинаций и взаимодействий не было чего-то нового. Старался принести максимальную пользу, показать себя с лучшей стороны.

Первые очки набрал, наверное, не совсем в своём стиле. Я до этого промахнулся с трёхочковой дуги. Поэтому когда во второй раз получил мяч и увидел, что на меня бежит соперник, решил выполнить удар, бросить флоутер со средней дистанции. После броска казалось, что время шло [целую] вечность. Но после попадания уже почувствовал уверенность и рад итоговой [победе]», — сказал Барашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.