Ривз: никогда не буду тем, кто кричит на площадке, пытаясь завести кого-то
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался по поводу своих лидерских качеств.
«Я никогда не буду тем, кто кричит на площадке, пытаясь завести кого-то. Я скорее подойду к тебе и спокойно постараюсь обсудить игру. Думаю, что у меня приличный баскетбольный IQ, и я вижу игру достаточно хорошо. Очевидно, что у нас есть два парня: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, которые выигрывали чемпионаты. Они видели всё это, поэтому на данный момент их голос более важен, чем мой, но я чувствую, что лидерские качества — это то, в чем я могу стать лучше, играя с ними», — приводит слова Ривза LakersNation.
Ранее Ривз выразил готовность сыграть за сборную США на чемпионате мира 2023 года.
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