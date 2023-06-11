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Чарльз Ли станет ассистентом главного тренера «Бостон Селтикс»

Чарльз Ли станет ассистентом главного тренера «Бостон Селтикс»
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Чарльз Ли завершает сделку по переходу в «Бостон Селтикс» в качестве ассистента главного тренера, сообщают источники ESPN.

Ли был помощником главного тренера в «Милуоки Бакс» и «Атланте Хоукс» на протяжении последних девяти лет. Оба раза он был ассистентом Майка Буденхольцера и основным претендентом на должность главного тренера «Торонто Рэпторс» и «Детройт Пистонс».

В этом году «Бостон Селтикс» смог выйти в финал Восточной конференции, где уступил «Майами Хит» со счётом 4-3 в серии. При этом команда Джо Маззуллы по ходу серии проигрывала со счётом 3-0.

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