Паоло Банкеро оценил своё выступление в сезоне-2022/2023 НБА

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро прокомментировал итоги минувшего регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, я провёл отличный сезон. Я много научился и в чём-то точно преуспел. Я провёл первый год в самой сложной лиге в мире, думаю, я уже заслужил некоторое уважение. Но есть ещё много чего, над чем мне нужно поработать», — приводит слова Банкеро Clutch Sports.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний баскетболист принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 20 очков, 6,9 подбора и 3,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,7, трёхочковых — 29,8.

Напомним, Банкеро был признан новичком года по итогам сезона-2022/2023. «Орландо» занял 13-е место в Восточной конференции с 34 победами при 48 поражения и не смог побороться за попадание в плей-офф.