Новый генеральный менеджер сборной России: удивлён тем, что увидел в команде

Новый генеральный менеджер сборной России по баскетболу Валерий Тихоненко высказался по поводу атмосферы внутри команды.

«Я был не поражён, но точно удивлён тем, что увидел в сборной. И это было приятное удивление. Потому что на протяжении этих трёх дней, в течение которых вливался в коллектив, я увидел у всех ребят огромное желание играть за сборную. Это очень важно: если такое желание есть изначально, то обязательно будет и результат. Важно, что ребята работают независимо ни от чего — ни от поражения, ни от победы. А из поражений извлекают пищу для размышлений, ищут в этом плюсы для дальнейшей работы.

Что хочу привнести? Не буду пока ничего говорить, поскольку самое главное, что я хочу сейчас сделать — это ничего здесь не сломать. Российская федерация баскетбола и все люди, которые в ней задействованы — это слаженный механизм, отстроенная система, которая работает как часы. Поэтому важной задачей будет не навредить. Считаю, что все изменения должны внедряться поэтапно, без резких движений и желания сломать старое, чтобы строить новое: в одном случае новое может подойти, а в другом — не прижиться. Это важно учитывать, когда делишься опытом», — приводит слова Тихоненко пресс-служба РФБ.