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«Финикс» выступил с заявлением по поводу преследования Грайнер в аэропорту Далласа

«Финикс» выступил с заявлением по поводу преследования Грайнер в аэропорту Далласа
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Команда «Финикс Меркури» выступила с заявлением по поводу ситуации, возникшей с баскетболисткой Бриттни Грайнер в аэропорту Далласа.

Напомним, на днях Грайнер подверглась преследованиям со стороны одного из мужчин в аэропорту, который кричал что-то о «Торговце смертью». Конфронтация стала настолько острой, что к делу подключились правоохранительные органы.

«Мы неизменно придерживаемся самых высоких стандартов безопасности для игроков. Здоровье и благополучие наших игроков и персонала — наш главный приоритет, и мы всегда будем предпринимать все возможные шаги для обеспечения безопасности игроков.

Никто, независимо от личности, никогда не должен опасаться за свою безопасность. Мы будем координировать дальнейшие действия с WNBA», — говорится в заявлении команды.

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