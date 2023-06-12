«Зачем ты подливаешь масла в огонь?». Уильямсон попросил порноактрису удалить посты о нём

Американская порноактриса Мория Миллс обнародовала личную переписку с тяжёлым форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоном Уильямсоном, в которой он просит её удалить посты о нём.
«Удали сообщения. Мне жаль, что так получилось. Зачем ты подливаешь масла в огонь?», — написал Уильямсон.
«Наслаждайся своей новой жизнью с этой дешевой фальшивкой. Она настолько фальшива, что побежала в социальные сети, чтобы похвастаться тем, что она шлюха, гоняющаяся за твоим влиянием», — ответила на это девушка.
Напомним, ранее Уильямсон попал в скандал, связанный с неоднократными изменами своей девушке, которая ждёт от него ребёнка. Сообщается, что Зайон имел сексуальные связи с порноактрисой и другой девушкой.
Зайон Уильямсон в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм.
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