Джимми Батлер рассказал о своей задаче на оставшиеся игры финала НБА

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался по поводу финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».

«Я должен лучше работать над тем, чтобы создавать открытые броски для команды. Мы должны найти способы сделать это, и это нелегко. Это определённо нелегко, когда ты в финале», — сказал Батлер во время пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 21 матче, набирая в среднем 27,2 очка, 6,6 подбора и 5,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,6, трёхочковых — 35,6.

В четвёртом матче серии «Денвер» обыграл «Майами» со счётом 108:95. Таким образом, «Наггетс» ведут в серии со счётом 3-1 и находятся в шаге от первого в истории организации чемпионского титула. Следующая игра пройдёт 13 июня в Денвере. Начало встречи — в 3:30 мск.