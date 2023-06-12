«Он повзрослел». Никола Йокич высказался о Джамале Маррее
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался по поводу разыгрывающего команды Джамала Маррея.
«Я говорил ему в начале сезона, что ему будет тяжело первые пару месяцев. Но сейчас он играет на том уровне, на котором я думал… Думаю, он повзрослел. Травма замедлила его, но заставила его лучше читать игру», — сказал Йокич на пресс-конференции.
Чемпионство близко:
В победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Йокич набрал 23 очка, совершил 12 подборов и отдал четыре результативные передачи. Таким образом, серб стал первым в истории НБА, кто набрал как минимум 500 очков, сделал 250 подборов и 150 передач по ходу одного плей-офф.
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