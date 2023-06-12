Дрэймонд Грин досрочно признал «Денвер» чемпионом НБА в сезоне-2022/2023

Четырёхкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что «Денвер Наггетс» обеспечил себе победу в чемпионате после успеха в четвёртой игре серии с «Майами Хит».
«Ваш чемпион НБА — 2023 — «Денвер Наггетс». Они коронованы. Если ты смотрел четвёртую игру финала НБА и не увидел в ней чемпиона, то я не знаю, что ты смотрел», — приводит слова Грина Bleacher Report.
Напомним, «Голден Стэйт» Грина уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Западной конференции со счётом 2-4 и вылетел из плей-офф.
В четвёртом матче серии «Денвер» обыграл «Майами» со счётом 108:95. Таким образом, «Наггетс» ведут в серии со счётом 3-1 и находятся в шаге от первого в истории организации чемпионского титула. Следующая игра пройдёт 13 июня в Денвере. Начало встречи — в 3:30 мск.
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