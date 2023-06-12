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Молодой форвард «Хьюстона» призвал Хардена вернуться в команду

Молодой форвард «Хьюстона» призвал Хардена вернуться в команду
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20-летний тяжёлый форвард «Хьюстон Рокетс» Джабари Смит высказался по поводу звёздного разыгрывающего, одного из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, который выйдет на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье.

«Вернись домой. Он так много сделал для этого города. В Хьюстоне до сих пор так любят его. Если бы он вернулся, то чувствовал бы себя здесь как дома», — приводит слова Смита Clutch Points.

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Напомним, Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в феврале 2022 года из «Бруклин Нетс». Также сообщается, что 33-летний баскетболист рассматривает два варианта: остаться в «Филадельфии» или вернуться в «Хьюстон Рокетс».

Ранее один из руководителей клуба Восточной конференции заявил, что разыгрывающий больше не способен претендовать на максимальные контракты.

Мнение о Хардене:
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