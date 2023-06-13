Никола Йокич — лидер по количеству очков в четвёртых четвертях финала НБА

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лидером финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» по суммарному количеству набранных очков в заключительных четвертях.
На счету Йокича итого 28 очков в таких игровых отрезках. Отметим, что в список лучших также входят одноклубник Николы разыгрывающий Джамал Маррей (25), игроки «Майами Хит» Данкан Робинсон (23) и Бэм Адебайо (23).
В нынешнем розыгрыше плей-офф сербский центровой принял участие в 19 матчах, набирая в среднем 30,1 очка, 13,3 подбора и 9,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 46,6.
Напомним, пятый матч серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» пройдёт сегодня, 13 июня. Начало встречи — в 3:30 по мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Наггетс».
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